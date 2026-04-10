Dopo il risultato del referendum, molti hanno commentato le scelte del governo, che ha confermato la volontà di proseguire con le tre

Dopo la batosta del referendum, molti hanno tirato Giorgia Meloni per la giacchetta. C’è chi le ha suggerito un rimpasto, per rafforzare la squadra di governo eliminando i ministri più scarsi, e chi (ignorando che il ricorso alle urne lo decide il capo dello Stato) addirittura ha proposto di portare gli italiani alle elezioni, per ricevere un nuovo mandato popolare. Per fortuna il presidente del Consiglio non ha prestato attenzione a queste esortazioni. Così, presentandosi ieri alle Camere, il premier non soltanto ha smentito un aggiustamento della squadra di governo, ma ha pure spiegato di non avere alcuna intenzione di dimettersi per anticipare il voto. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giorgia Meloni tira dritto con le tre «S». E poi, no al rimpasto e piano da 100mila case per i giovani

Leggi anche: Meloni chiude questione rimpasto con Mazzi al Turismo. Poi blitz nel Golfo

I fondi per l’emergenza. Il Pd: "Stop al piano Ponte". Ma il governo tira drittoNISCEMI (Caltanissetta) Palermo, Roma, Bruxelles: è il perimetro dentro il quale si combatte la guerra dei fondi.

Temi più discussi: Rivendicazioni e omissioni, Meloni alla Camera sfida tutti e tira dritto; Meloni tira dritto e smonta le illusioni della sinistra: Governiamo fino alla fine e non abbandoniamo il cantiere giustizia; CAMERA, MELONI SFIDA LE OPPOSIZIONI: NÉ DIMISSIONI NÉ RIMPASTO; Governo, Meloni tira dritto: niente rimpasto e sfida aperta alle opposizioni.

Rivendicazioni e omissioni, Meloni alla Camera sfida tutti e tira drittoCon un «vi sfido» rivolto alle opposizioni, la premier apre di fatto la campagna elettorale. Chiede la sospensione del Patto di stabilità ma dall’Ue arriva già il no di Dombrovskis ... editorialedomani.it

Giorgia Meloni tira dritto con le tre «S». E poi, no al rimpasto e piano da 100mila case per i giovaniLa Premier respinge l'ipotesi rimpasto e rilancia la regola delle tre S: sicurezza, salute e soldi. In arrivo il piano Casa con 100.000 alloggi. panorama.it

Fanpage.it. . Tutto quel che Giorgia Meloni non ha detto nel suo discorso alle camere Alle Camere Giorgia Meloni ha raccontato un’Italia che funziona, rivendicando i risultati del governo, evitando accuratamente però di parlare dei nodi reali: salari in calo, cost - facebook.com facebook

In Parlamento Giorgia Meloni è tornata a esaltare l’azione del governo contro l’evasione fiscale, esagerando però i meriti del suo esecutivo. x.com