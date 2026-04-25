Case di riposo le famiglie | Tariffe fino a 3.560 euro al mese e 2mila in attesa servono tetti per le rette e più posti Parte la raccolta firme

Le famiglie che hanno parenti nelle case di riposo segnalano tariffe mensili che arrivano fino a 3.560 euro, con circa 2.000 richieste di inserimento ancora in attesa. Per affrontare questa situazione, è in corso una campagna di raccolta firme che propone di fissare un limite massimo alle rette e di aumentare i posti disponibili in convenzione, chiedendo di raggiungere almeno 4.000 posti complessivi.

TREVISO - Introdurre un tetto massimo per le rette delle case di riposo. E aumentare i posti in convenzione, timbrando almeno 4.784 nuove impegnative. Il tutto anche prevedendo una tassa di scopo. È questo il fulcro della raccolta firme indirizzata alla Regione che i rappresentanti dei familiari di Enea avvieranno oggi nelle quattro case di riposo dell'ex Israa a Treviso. L'obiettivo è riuscire ad accogliere gli oltre 2mila anziani che ancora attendono di entrare in una delle strutture della Marca, attualmente costretti a pagare la retta piena delle Rsa, in privato, arrivando a spendere 3.560 euro al mese. «Invitiamo tutti i...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Case di riposo, le famiglie: «Tariffe fino a 3.560 euro al mese e 2mila in attesa, servono tetti per le rette e più posti». Parte la raccolta firme Notizie correlate Case di riposo, Enea aumenta le rette: due euro in più al giorno. Il rincaro scatterà dal primo aprileTREVISO Rette più salate per i residenti e gli utenti delle case di riposo dell’Israa di Treviso, oggi diventata Enea. Leggi anche: Case di riposo: “Le liste d'attesa sono bloccate, alcune famiglie aspettano anche da 3 o 4 anni” Altri aggiornamenti Temi più discussi: A San Giuliano aprirà i battenti in autunno la nuova Rsa da 120 posti letto; Case di riposo, gli aumenti più alti sono in val d’Isarco; L’inferno nella casa di riposo: 38 imputati per i maltrattamenti sugli anziani; Case di riposo nel Bellunese, spese in aumento: È il momento di fare squadra. Case di riposo, boom di iscrizioni: in un anno aumentate del 70% le domande di accessoUn lasso di tempo di un anno a volte può portare ad un’enorme differenza: nella Bergamasca le domande di accesso alle case di riposo della sono salite di quasi il 70% rispetto all’ultima rilevazione. bergamonews.it Macerata, l'allarme dei sindaci: «Per le case di riposo contributi troppo bassi». Pressing sulla RegioneUna richiesta che, al di là degli schieramenti politici, si allinea a quella che da anni i sindaci del Maceratese rivolgono alla giunta regionale aggiungendo per questa provincia una ragione in più: ... corriereadriatico.it Gli scavi della Casa del Jazz non hanno svelato verità sul destino di Paolo Adinolfi e Emanuela Orlandi Conclusi gli scavi alla Casa del Jazz di Roma alla ricerca di eventuali resti umani, armi o documenti. Persiste il mistero su due grandi cold case di Roma: - facebook.com facebook La Prefettura della Casa Pontificia ha reso noto i programmi delle Visite pastorali di Papa Leone XIV per i prossimi mesi: Pompei e Napoli (8 maggio), Università Sapienza di Roma (14 maggio), Acerra per incontrare le Popolazioni delle "Terre dei Fuochi" (23 x.com