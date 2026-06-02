I cittadini di Cascina Torchiera protestano, affermando che non si può più vivere nel quartiere. La protesta si è concentrata sulla situazione attuale, con manifestazioni e richieste di intervento. Nel frattempo, è stata annunciata una performance musicale con sedici band, di cui tre provenienti dall’estero, che divideranno il palco nel luogo. La protesta continua mentre si attende un intervento delle autorità.

La promessa: "Sedici 16 band (di cui tre estere) spaccheranno in due il palco di Cascina Torchiera ". La reazione dei residenti: "Abbiamo passato due notti d’inferno". Il primo messaggio è l’annuncio pubblicato su Facebook della duegiorni di “ Bob Fest “ (30 e 31 maggio), evento musicale dedicato ai generi alternative, punk, post punk e non solo organizzato dagli occupanti della Cascina Torchiera in piazzale Cimitero Maggiore. Il secondo è l’estrema sintesi di lettere infuocate, inviate ieri dal quartiere a Comune e Municipio 8 per chiedere soluzioni. "Con riluttanza ma estremo rammarico, esasperazione e rabbia, mio malgrado – parole di un cittadino – sono costretto a scrivervi la mia protesta per i due giorni di “rave-concerto” svoltosi nella vostra proprietà denominata Torchiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cascina Torchiera. Protestano i cittadini: "Qui non si vive più"

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