Numeri più trasparenti e cittadini meglio informati | Cascina presenta il bilancio POP
Il Comune di Cascina ha annunciato la presentazione del Bilancio POP, uno strumento pensato per rendere più trasparenti i numeri e facilitare l'informazione ai cittadini. Questo nuovo metodo mira a rendere più comprensibili i dati relativi alla gestione finanziaria dell’ente, evidenziando in modo diretto le attività quotidiane dedicate alla comunità. La novità si inserisce in un progetto di maggiore chiarezza amministrativa e trasparenza nelle comunicazioni pubbliche.
Cascina (PI), 8 aprile 2026 – Il Comune di Cascina presenta il Bilancio POP (Popular Financial Reporting), uno strumento voluto dall’amministrazione per rendere ancora più chiaro e comprensibile il lavoro che ogni giorno viene svolto al servizio della comunità. Cascina sceglie così di essere sempre più trasparente, adottando un documento che semplifica la lettura dei numeri e delle scelte amministrative, e che aiuta a capire come vengono impiegate le risorse pubbliche. Il Bilancio POP nasce proprio con questo obiettivo: offrire ai cittadini un’informazione accessibile, ordinata e verificabile, che favorisca una partecipazione più consapevole e un dialogo continuo tra istituzione e territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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