Il vetro dell' auto preso a mattonate | Qui non si vive più e non è una percezione

Mercoledì 6 maggio, un automobilista ha parcheggiato in via Bergamo e ha scoperto il parabrezza della sua auto rotto, con un mattone all’interno. L’episodio è stato segnalato anche sui social network. Non ci sono ancora dettagli sull’autore o su eventuali motivazioni dietro il gesto. La vittima ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Parcheggia l’auto in zona via Bergamo e si ritrova il parabrezza sfondato con un mattone. Il fatto è accaduto mercoledì 6 maggio ed è stato denunciato anche sui social. I vandali hanno preso di mira l’auto della via figlia di Francesca Pontani, ex consigliera comunale di minoranza della giunta.🔗 Leggi su Monzatoday.it Finestrino che Non Sale Ecco Come Ripararlo in 30 Secondi Notizie correlate San Jacopino torna in piazza per chiedere sicurezza: “Ora basta, qui non si vive più”Firenze, 5 marzo 2026 – Torna in piazza il rione di San Jacopino per chiedere ancora una volta sicurezza. Leggi anche: Auto vandalizzate a Bologna: sfondati 15 parabrezza in zona universitaria. “Basta, non si vive più” Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Il vetro dell'auto preso a mattonate: Qui non si vive più e non è una percezione; Raid nei box e auto ripulite: a Colle del Sole è di nuovo emergenza furti; Bimbo di 2 anni chiuso in auto, i carabinieri rompono il vetro e lo salvano; Rimane chiuso in auto: bambino di due anni salvato dai carabinieri ad Alpignano. Roma, vetro dell'auto in frantumi all'Esquilino. «Dovevo portare mio figlio a scuola e mio padre anziano a fare una visita»Il vetro rotto, l'interno dell'auto a soqquadro e il veicolo inutilizzabile, inizia così la giornata di una residente L.C. all'Esquilino. Non è la prima volta che accade e ormai la situazione è ... ilmessaggero.it GNOCCHI con FAVE e PANCETTA Piatto saporito e genuino... RICETTA QUI https://blog.giallozafferano.it/rosinacucina/ricetta-gnocchi-con-fave-e-pancetta/ - facebook.com facebook Bruno Bozzetto: Mi fa piacere il David, qui sono nel mondo del cinema x.com