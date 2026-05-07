Il vetro dell' auto preso a mattonate | Qui non si vive più e non è una percezione

Da monzatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 6 maggio, un automobilista ha parcheggiato in via Bergamo e ha scoperto il parabrezza della sua auto rotto, con un mattone all’interno. L’episodio è stato segnalato anche sui social network. Non ci sono ancora dettagli sull’autore o su eventuali motivazioni dietro il gesto. La vittima ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Parcheggia l’auto in zona via Bergamo e si ritrova il parabrezza sfondato con un mattone. Il fatto è accaduto mercoledì 6 maggio ed è stato denunciato anche sui social. I vandali hanno preso di mira l’auto della via figlia di Francesca Pontani, ex consigliera comunale di minoranza della giunta.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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