Venerdì 31 maggio, bambini hanno partecipato a una nuova edizione di Pompieropoli a Copparo. Dopo aver indossato caschetti e pettorine rosse, i piccoli sono stati coinvolti in attività legate ai vigili del fuoco. L’evento si è svolto nel pomeriggio e ha visto numerosi partecipanti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante l’attività.

Una volta indossati i caschetti e la pettorina rossa, è cominciato il divertimento per tante bambine e bambini che, nel pomeriggio di venerdì 31 maggio, hanno partecipato a una nuova edizione di Pompieropoli a Copparo. I piccoli, accompagnati dai genitori, hanno potuto vestire per un giorno i panni di pompiere e cimentarsi, sotto gli occhi di veri vigili del fuoco e in assoluta sicurezza, in un mini percorso che ripercorre a grandi linee prove di abilità e agilità a cui gli uomini e donne in divisa devono essere sempre preparati e pronti ad affrontare. La discesa dalla pertica, la guida di una rossa mini-vettura, il passaggio attraverso un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caschetto e pettorina. Bambini protagonisti con ’Pompieropoli’

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