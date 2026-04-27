A Garbagna l' appuntamento con Pompieropoli

Da novaratoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garbagna Novarese, in via Colombo 2, si terrà domenica 3 maggio un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. L'iniziativa, chiamata Pompieropoli, si svolgerà a partire dalle 10. La manifestazione offre attività legate ai vigili del fuoco, con possibilità di partecipare a giochi e dimostrazioni sul tema della prevenzione e dell’intervento in emergenza.

Appuntamento con Pompieropoli in provincia di N0vara. L'iniziativa si terrà domenica 3 maggio a Garbagna Novarese in via Colombo 2 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.alle 17.30.Con l'associazione nazionale vigili del fuoco di Novara, bambini e ragazzi diventeranno "piccoli pompieri" partecipando a.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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