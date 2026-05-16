Nel fine settimana, il “Bicocca Stadium” ospita l’evento “Sport senza confini”, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità. La manifestazione si svolge oggi e domani, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Il progetto itinerante coinvolge diverse attività pensate per favorire l’interazione e la partecipazione di giovani con bisogni speciali. La manifestazione si svolge in un’atmosfera di festa, con numerosi partecipanti e volontari presenti sul territorio milanese.

Oggi e domani sbarca a Milano il progetto “Sport Senza Confini”, percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve organizzato dalla FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) con il supporto di Fondazione Conad ETS - ente filantropico promotore di progetti sociali che migliorano il benessere delle comunità attraverso formazione e sport - e Procter & Gamble Italia, promotrice di numerose iniziative di sostenibilità ambientale e sociale nell’ambito del programma “P&G per l’Italia” come la campagna “Campioni Ogni Giorno”. Il campo “Bicocca Stadium” farà da cornice... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La manifestazione al “Bicocca Stadium“. Weekend milanese di “Sport senza confini“. Protagonisti i bambini e i ragazzi con disabilità

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