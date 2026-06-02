Casarsa torna a vivere l' Academiuta di Pier Paolo Pasolini
A Casarsa della Delizia riprende l’attività dell’Academiuta dedicata a Pier Paolo Pasolini. L’evento si rivolge a chi studia e approfondisce il lavoro e il pensiero del poeta e regista. La ripresa delle attività segna la riapertura del centro di formazione che si occupa di promuovere studi e iniziative legate a Pasolini. Non sono stati forniti dettagli su date o programmi specifici.
Torna a Casarsa della Delizia l’appuntamento con la formazione d’eccellenza dedicata a Pier Paolo Pasolini. Il progetto promosso dal Centro Studi a lui intitolato si rinnova nel nome e nella visione, diventando “Academiuta Pasolini”, e apre ufficialmente le selezioni per l’edizione 2026, in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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