Viaggio alla scoperta di Pier Paolo Pasolini

Un viaggio tra le opere e la vita di uno dei protagonisti più discussi e influenti del Novecento italiano. Attraverso le sue poesie, i film e le lettere, si esploreranno le diverse sfaccettature di un intellettuale che ha lasciato un segno profondo nel panorama culturale del paese. La narrazione si concentrerà sui fatti e sugli eventi più significativi legati alla sua figura, senza interpretazioni o giudizi personali.

Sarà un viaggio nell’universo di uno dei giganti più scomodi e affascinanti del Novecento: Pier Paolo Pasolini. Oggi (ore 17:30), la rassegna ‘ Trame di cultura ’ accende i riflettori a Zona Conce, la factory creativa della Fondazione Carifac a Fabriano, per un incontro dal titolo emblematico: "L’intellettuale eretico". A cinquant’anni dalla sua tragica scomparsa, la figura di Pasolini continua a interrogarci con una modernità disarmante. A svelarne i segreti tra poesia, cinema e saggistica sarà Antonio Tricomi, docente e tra i massimi esperti dell’opera pasoliniana, autore di studi fondamentali come "Sull’opera mancata di Pasolini". L’evento, introdotto da Geremia Ruggeri e moderato da Alessandro Moscè, si propone di scavare oltre il mito per comprendere le radici di una popolarità che non conosce declino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio alla scoperta di Pier Paolo Pasolini A Roma con Pier Paolo Pasolini di Daniel Raffini (Giulio Perrone Editore) Notizie correlate Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo PasoliniUna nuova tappa nella passeggiata a Rebibbia che, come in tutte le periferie romane, Ottavo Colle APS propone con continuità do 10 anni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viaggio alla scoperta di Pier Paolo Pasolini; Roma eventi weekend. Tommaso Paradiso al Palazzo dello Sport, Massimo Ranieri al Sistina, Cantando sotto la pioggia al Brancaccio; Pop Grand Tour | Andy Warhol e la tanta Italia nella sua arte della serialità; CINETECA NAZIONALE - Al via dal 16 aprile a Roma allo Spazio Scena due rassegne di cinema. Viaggio alla scoperta di Pier Paolo PasoliniSarà un viaggio nell’universo di uno dei giganti più scomodi e affascinanti del Novecento: Pier Paolo Pasolini. Oggi (ore ... ilrestodelcarlino.it Dalla casa di Pasolini a quella di Turoldo: porte aperte in FVG per scoprire i luoghi dei grandiCase della memoria aperte il 18 e 19 aprile: visite gratuite a Casarsa e Sedegliano tra cultura e storia. nordest24.it L’Accademia Musicale Chigiana di Siena comunica che l’incontro Pier Paolo Pasolini e la musica... - facebook.com facebook Da Alida Valli a Pier Paolo Pasolini, da Indro Montanelli a Ettore Petrolini: quattro vite straordinarie verranno raccontate nella terza stagione di #Inimitabili che torna da domenica #19aprile in seconda serata su #Rai3, con Edoardo Sylos Labini. x.com