‘Pier Paolo Pasolini L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste’ Iacobelli Editore | restituire Pasolini alla complessità

Il volume intitolato Pier Paolo Pasolini. L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste, pubblicato da Iacobelli Editore e curato da Franco, raccoglie una selezione di interviste rilasciate dal poeta e regista nel corso degli anni. Le conversazioni offrono un quadro dettagliato delle sue opinioni su vari temi, dal cinema alla politica, e mostrano aspetti diversi della sua personalità e del suo pensiero. Il libro mira a restituire una visione più completa di Pasolini, lontana da stereotipi e semplificazioni.

Nel libro Pier Paolo Pasolini. L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste, curato da Franco Grattarola e pubblicato da Iacobelli Editore, la narrazione di Pasolini uomo e intellettuale poliedrico non è lineare né edulcorata ma si pone come presenza attiva, tratteggiando il contorno vivido e irrequieto del grande pensiero pasoliniano. L’opera non è una semplice raccolta ma un riflesso diretto alla voce, talvolta scomoda, di Pier Paolo Pasolini: figura caleidoscopica e complessa che in epoca moderna rischia di essere semplificata o strumentalizzata. Il volume restituisce tutta l’eclettica complessità dell’autore e intellettuale, ricco di contraddizioni e foriero di lungimiranze.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Pier Paolo Pasolini. L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste’, Iacobelli Editore: restituire Pasolini alla complessità Notizie correlate Viaggio alla scoperta di Pier Paolo PasoliniSarà un viaggio nell’universo di uno dei giganti più scomodi e affascinanti del Novecento: Pier Paolo Pasolini. Leggi anche: Passeggiata a Rebibbia e visita alla nuova Casa Museo di Pier Paolo Pasolini Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nico Naldini, un autore da riscoprire oltre l'ombra di Pasolini. Presentato il volume edito da Marsilio; Grande partecipazione a Zona Conce per Pier Paolo Pasolini l’intellettuale eretico; La Biblioteca Risonante: rinviato l’incontro Pier Paolo Pasolini e la musica; Viaggio alla scoperta di Pier Paolo Pasolini. Premio Omaggio a Pasolini: trionfa Francesco TerroneIl Premio Omaggio a Pasolini a Roma celebra l'ing. Francesco Terrone e l'eredità di Pier Paolo nel cuore di San Lorenzo. lagazzettadellospettacolo.it ‘Pier Paolo Pasolini. L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste’, Iacobelli Editore: restituire Pasolini alla complessitàNel libro Pier Paolo Pasolini. L’uomo e l’intellettuale in 50 interviste, curato da Franco ... msn.com Auguri #Roma con i versi di Pier Paolo Pasolini • Dario Bellezza • Marco Masciovecchio facebook