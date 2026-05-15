Furto in pieno giorno a Casal Velino | carabinieri in azione
Un furto è stato registrato questa mattina a Casal Velino, presso un'abitazione situata al Bivio Acquavella. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nell’immobile e hanno aperto due cassaforti, portando via il contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato, e i dettagli sull’entità del furto non sono stati comunicati.
Ladri in azione, di mattina, a Casal Velino, precisamente presso un'abitazione al Bivio Acquavella. Ignoti, approfittando dell'assenza dei proprietari, si sono introdotti in casa, aprendo e svaligiando due cassaforti, per poi far perdere le loro tracce. Rubati gioielli e preziosi. Amaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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