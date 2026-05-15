Furto in pieno giorno a Casal Velino | carabinieri in azione

Un furto è stato registrato questa mattina a Casal Velino, presso un'abitazione situata al Bivio Acquavella. I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, sono entrati nell’immobile e hanno aperto due cassaforti, portando via il contenuto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuno è stato ancora arrestato, e i dettagli sull’entità del furto non sono stati comunicati.

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