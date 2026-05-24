Elezioni comunali a Casal Velino | raggiunto il quorum Pisapia verso la riconferma

A Casal Velino è stato raggiunto il soglia di quorum nelle elezioni comunali. La candidata uscente Silvia Pisapia si avvia verso la riconferma. I risultati ufficiali indicano che il quorum è stato superato, garantendo la validità del voto. La proclamazione del risultato è attesa nelle prossime ore. Nessuna novità sui dati di affluenza o sui voti ottenuti dagli altri candidati.

A Casal Velino è stato raggiunto il quorum necessario per rendere valide le elezioni comunali, aprendo la strada alla riconferma della sindaca uscente Silvia Pisapia. Nel comune cilentano, dove era presente una sola lista candidata, l’affluenza ha superato la soglia richiesta: alle urne si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furto in pieno giorno a Casal Velino: carabinieri in azioneUn furto è stato registrato questa mattina a Casal Velino, presso un'abitazione situata al Bivio Acquavella.

?Incidente stradale a Casal Velino: vigili salvano un anziano finito in un canaleNel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:30, si è verificato un incidente sulla strada statale ex SS267 in località Contrada Ardisani, nel comune di...

Temi più discussi: Risultati Casal Velino, Elezioni comunali 2026: candidati e percentuali; Elezioni comunali Casal Velino 2026: i risultati in tempo reale; Elezioni comunali a Casal Velino: i risultati; Elezioni a Casal Velino, Pisapia: obiettivi e interventi strategici.

Elezioni a Casal Velino: Pisapia riconfermata sindaco, superato il quorumA Casal Velino la riconferma di Silvia Pisapia, con la sola lista presente in questa tornata elettorale. Ha votato già il 40,28 per cento degli aventi diritto, ... ilmattino.it

Hai salvato un nuovo articoloI risultati nella città di Casal Velino alle elezioni comunali 2026 su Corriere.it. Rimani aggiornato su voti, affluenza e percentuali ... corriere.it