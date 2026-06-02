Dopo 867 giorni, la squadra cambia allenatore e si conclude il ciclo di Calabro. In questo periodo, la squadra ha raggiunto diversi traguardi storici, anche grazie alla gestione dell’allenatore. La società ha annunciato l’addio di Calabro, che non continuerà alla guida tecnica. La decisione riguarda la fine di un periodo di lavoro durato quasi due anni e tre mesi. Non sono stati forniti dettagli sui piani futuri o sui motivi specifici della scelta.

? Domande chiave Come cambierà l'identità della squadra senza la guida di Calabro?. Quali traguardi storici ha costruito il tecnico in 867 giorni?. Perché questo addio avviene proprio nel momento di massima stabilità?. Chi potrà mantenere la mentalità vincente costruita in Serie B?.? In Breve Ciclo iniziato il 21 gennaio 2024 con pareggio 0-0 contro la Vis Pesaro. Obiettivo raggiunto dopo 76 anni di attesa per il ritorno in Serie B. Gestione tecnica durata 104 partite totali tra promozione e due salvezze. Trasformazione dell'identità sportiva presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. Il ciclo di Calabro alla Carrarese volge al termine dopo 867 giorni di storia azzurra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrarese, fine dell’era Calabro: si chiude un ciclo di 867 giorni

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