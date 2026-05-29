carrarese sirene da padova per calabro se restasse dovrebbe aprire un nuovo ciclo

Antonio Calabro potrebbe continuare a guidare la Carrarese anche nella prossima stagione. La società non ha ancora annunciato cambiamenti ufficiali e sembra orientata a confermarlo, a meno di decisioni diverse. Se dovesse restare, si aprirebbe un nuovo ciclo per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, e i dettagli sulla sua permanenza o eventuali alternative non sono ancora noti.

Nessuna nuova, buona nuova. Verrebbe da pensar questo rispetto alla permanenza di Antonio Calabro sulla panchina della Carrarese. Sì, perché il tecnico salentino ha comunque ancora un anno di contratto ed ogni giorno che passa teoricamente lo avvicina a restare anche perché, nel frattempo, le panchine di Serie B vacanti rischiano di diventare sempre meno. Negli ultimi giorni si è sparsa la voce di un forte interesse da parte del Padova che al momento sembra la società più intenzionata a puntare su di lui. La proprietà patavina è nuova e ambiziosa ma ancora tutta da verificare sul campo. Di altri club col dubbio dell’allenatore sono rimasti Empoli, Sampdoria e Juve Stabia con il Modena che ha il sogno Gilardino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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