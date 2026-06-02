A Carrara è stato siglato un accordo tra le autorità e gli esercenti per migliorare la sicurezza durante la stagione estiva. L'intesa mira a rispondere ai problemi legati alla vita notturna, in particolare ai disordini verificatisi nel fine settimana del 2 giugno. Le parti hanno sottolineato l’importanza di affrontare questi episodi come questioni sociali, evitando polemiche. La collaborazione tra pubblico e privato si focalizza su strategie condivise per garantire un ambiente più sicuro.

CARRARA – I disordini legati alla vita notturna registrati durante il recente fine settimana festivo del 2 giugno hanno riacceso i riflettori sulla gestione dell’ordine pubblico nelle località balneari. Gli episodi di violenza occorsi in diverse zone costiere, tra cui La Spezia, Massa, Camaiore e Marina di Carrara, delineano una criticità che, secondo l’assessore al commercio Gianmaria Nardi, risponde a una problematica di matrice sociale e culturale ben più ampia dei confini municipali o nazionali. Un’azione congiunta per l’equilibrio della convivenza urbana. A seguito dei gravi fatti avvenuti nel territorio di Massa, l’amministrazione locale si è attivata per ridefinire la convivenza tra i residenti, le attività commerciali e i frequentatori più giovani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Carrara vara il patto con gli esercenti per la sicurezza: “Un problema sociale che richiede risposte collettive, non polemiche”

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