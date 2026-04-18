A Carrara, alcuni esercenti hanno espresso forte disappunto riguardo alla decisione di chiudere i locali alle 00:30. I commercianti temono che questa misura possa favorire comportamenti irregolari e creare situazioni di caos durante la movida. La protesta si concentra sulla convinzione che anticipare la chiusura non risolva i problemi, ma rischi invece di peggiorare la situazione in termini di ordine pubblico.

Commercianti inferociti per la chiusura anticipata dei locali a mezzanotte e trenta, "Questo provvedimento porterà il Far west alla movida". È unanime la protesta del mondo della ristorazione, soprattutto a Marina di Carrara dove si riuniscono ogni sera molti giovani, dopo le due ordinanze sindacali in vigore da ieri, che vanno a recepire il pacchetto di misure di emergenza adottato dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica all’indomani del tragico episodio di piazza Palma a Massa dove ha perso la vita Giacomo Bongiorni. Gli esercenti di Carrara sono rimasti sconvolti dalla tragedia ed esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza ai familiari della vittima.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carrara, esercenti in rivolta: "Chiudere prima non è la soluzione. Anzi, porterà il Far West alla movida"

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