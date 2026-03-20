Il rapper racconta in “io Individuo” le sue esperienze, concentrandosi su relazioni e fragilità, senza offrire risposte definitive. In un'intervista recente, ha spiegato che in Italia gli stipendi non sono aumentati da anni, rendendo difficile uscire dalla povertà in tempi brevi. Ha anche sottolineato come il modo in cui vengono rappresentate le donne rappresenti un problema nel nostro Paese.

io Individuo di nayt - sì, le minuscole e le maiuscole sono giuste - non è «un disco sul rapporto tra la società e l’individuo». È molto di più, è un album da tredici tracce che mette al centro le domande, prima ancora delle risposte. E in un tempo in cui tutti sembrano avere un’opinione su tutto, Nayt - nome d'arte di William Mezzanotte, sesto all'ultimo festival di Sanremo con Prima che - sceglie ancora una volta di partire dai dubbi. Dentro ci sono le relazioni - affettive, familiari, sociali, professionali - ma anche un dialogo continuo con il femminile, segnato dalla presenza di una madre forte, e che torna spesso come una necessità che torna spesso, come una necessità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nayt: «In Italia gli stipendi non crescono da anni, uscire dalla povertà richiede generazioni. E il modo in cui raccontiamo le donne è un grande problema»

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