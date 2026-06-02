Caro gasolio e aiuti bloccati stop alla pesca a Rimini Andare avanti così è impossibile
A Rimini, i pescherecci sono rimasti in porto a causa del blocco dei pagamenti di contributi e crediti d'imposta da parte dello Stato. La mancanza di fondi ha portato alla sospensione delle attività di pesca, con i mezzi fermi e senza possibilità di operare. La situazione ha causato difficoltà alle imprese del settore, che considerano insostenibile proseguire con questa condizione. Nessuna data è stata comunicata per il ripristino dei pagamenti o la ripresa delle attività.
Pescherecci fermi in porto a Rimini a fronte del mancato pagamento di contributi e crediti d'imposta da parte dello Stato. Da questa settimana le circa 25 imbarcazioni aderenti alla Cooperativa lavoratori del mare hanno sospeso l'attività di pesca, denunciando una situazione economica sempre più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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