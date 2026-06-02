Caro gasolio e aiuti bloccati stop alla pesca a Rimini Andare avanti così è impossibile

Notizia in breve

A Rimini, i pescherecci sono rimasti in porto a causa del blocco dei pagamenti di contributi e crediti d'imposta da parte dello Stato. La mancanza di fondi ha portato alla sospensione delle attività di pesca, con i mezzi fermi e senza possibilità di operare. La situazione ha causato difficoltà alle imprese del settore, che considerano insostenibile proseguire con questa condizione. Nessuna data è stata comunicata per il ripristino dei pagamenti o la ripresa delle attività.