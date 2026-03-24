Vibo Valentia madre costretta a portare la figlia disabile per tre piani | Così è impossibile andare avanti
Una donna di Santa Domenica di Ricadi si trova a dover salire ogni giorno tre piani con la figlia di dieci anni, che ha disabilità. La donna afferma che questa situazione rende molto difficile proseguire con le proprie attività quotidiane. La famiglia denuncia le difficoltà legate alla mancanza di soluzioni abitative adeguate nella zona. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali.
A Santa Domenica di Ricadi una donna affronta ogni giorno scale e fatica per accudire la figlia di dieci anni. La crescita della bambina rende la situazione sempre più difficile, tra stanchezza e timori. Il rifiuto dell’alloggio proposto apre uno scontro con l’amministrazione, mentre resta irrisolta la questione di una casa più adatta già presente in zona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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