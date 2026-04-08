Scamacca torna ad allenarsi in gruppo | possibile il rientro contro la Juve

Nella sessione di allenamento di mercoledì mattina, il calciatore ha partecipato a parte dell’allenamento di squadra, dopo aver avuto un giorno di riposo. La sua presenza in gruppo rappresenta un passo in avanti verso un possibile ritorno in campo, ipotesi che potrebbe concretizzarsi nella prossima partita contro la Juventus. La squadra si prepara con attenzione in vista di questa sfida, con il calciatore che si avvicina a tornare disponibile.

Gianluca Scamacca corre verso il rientro. Nella seduta di allenamento di mercoledì mattina, la prima della settimana dopo il giorno libero concesso da Palladino al gruppo dopo la vittoria contro il Lecce, il numero 9 ha svolto parte del lavoro insieme ai compagni. Il numero 9 nerazzurro aveva saltato sia il match interno contro il Verona prima della pausa che la trasferta in Puglia a causa di un lesione di primo grado nella regione dell’adduttore destro che lo ha portato negli scorsi giorni a svolgere lavoro personalizzato. Lo stesso infortunio lo aveva tenuto obbligatoriamente ai box per le due partite della nazionale, con cui era comunque rimasto nonostante la problematica muscolare, rientrando a Bergamo all’indomani del ko con la Bosnia a Zenica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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