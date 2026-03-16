Abusi su aspiranti attrici minorenni denunciato regista | rischia processo per violenza sessuale
Un regista di 54 anni è stato denunciato per aver molestato e abusato di due aspiranti attrici minorenni durante un casting avvenuto nel 2023. Le accuse riguardano comportamenti violenti e inappropriati rivolti alle giovani durante le selezioni. La vicenda è al momento al vaglio delle autorità che stanno valutando eventuali azioni legali. La notizia ha suscitato grande attenzione nell’ambiente dello spettacolo e oltre.
Il regista Federico Marsicano, 54 anni, è accusato di molestie e abusi su due aspiranti attrici, commessi durante un casting nel 2023. A Verona oggi, lunedì 16 marzo, si è svolta l’udienza preliminare, l’uomo rischia il processo per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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