Professore di religione di 36 anni arrestato a Padova | Ha abusato di sette minorenni
Un insegnante di religione di 36 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su sette minorenni. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi che collegano il docente a comportamenti illeciti nei confronti di studenti. Le indagini sono in corso e riguardano episodi avvenuti negli ultimi mesi. L’uomo si trova ora in custodia, in attesa di essere sottoposto a procedimento giudiziario.
Un insegnante di religione del Padovano è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di sette ragazzi e ragazze minorenni. Le indagini partite dopo la denuncia di una delle presunte vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Professore di religione arrestato per violenza sessuale: «Ha abusato di sette minorenni»
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