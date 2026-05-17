Professore di religione di 36 anni arrestato a Padova | Ha abusato di sette minorenni

Un insegnante di religione di 36 anni è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver commesso abusi sessuali su sette minorenni. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto elementi che collegano il docente a comportamenti illeciti nei confronti di studenti. Le indagini sono in corso e riguardano episodi avvenuti negli ultimi mesi. L’uomo si trova ora in custodia, in attesa di essere sottoposto a procedimento giudiziario.

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