La nuova maglia Home del Milan parla alla memoria dei tifosi

In vista delle ultime partite di campionato, il club ha presentato la nuova maglia casalinga per la prossima stagione. La divisa riprende elementi storici legati alla tradizione della squadra, attirando l'attenzione dei tifosi. La presentazione ufficiale avviene in prossimità delle partite finali, come succede di consueto, per mettere in mostra i nuovi capi di abbigliamento sportivo. La maglia sarà indossata nelle prossime partite di campionato e sarà disponibile per l’acquisto.

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Come da tradizione, le ultime giornate di campionato servono anche per mettere in mostra i kit della prossima stagione. Il Milan presenterà il nuovo kit a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri sono obbligati a conquistare il pass per la Champions contro una squadra che, per fortuna, ha trovato la salvezza proprio nella passata giornata. In vista di questo fine settimana verrà presentata quella che sarà la nuova maglia per la stagione 2026-27. Ogni nuova maglia racconta una stagione. L’episodio che si ripete ogni anno e che distingue il calcio dagli altri sport è la presentazione della maglia del club. Un legame saldo con la propria identità. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - La nuova maglia Home del Milan parla alla memoria dei tifosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Standing ovation per MALININ. Conquista tutti con un'esibizione toccante | Sullo stesso argomento Milan, ultima per la Champions davanti a 70mila tifosi con il debutto della nuova maglia rossoneraDomenica 24 maggio alle ore 20:45 il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Cagliari di Fabio Pisacane per la 38esima e ultima... Leggi anche: Inter, ecco la nuova maglia "home" per l'annata 2026/27 Lo spirito milanese, cucito in ogni dettaglio. Questa è la nuova maglia Inter Home 2026/27. x.com Nuova maglia Home, anche Betsson Sport applaudeIl main sponsor dell'Inter sarà ancora sul petto dei nerazzurri. Stefano Tino, Managing Director: Per noi è motivo di immenso orgoglio ... fcinternews.it Milan, venerdì verrà svelata la nuova prima maglia della stagione 2026-2027Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il Milan ha annunciato che venerdì 22 maggio verrà svelata la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Come è successo spesso nelle ul ... msn.com