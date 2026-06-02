In nove giorni, sei agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti tre volte all’interno di un carcere. Le aggressioni si sono verificate in diverse occasioni, coinvolgendo più agenti che sono stati colpiti o minacciati durante il servizio. L’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria ha chiesto interventi immediati per tutelare il personale e prevenire ulteriori incidenti.

Tre aggressioni in appena nove giorni e sei appartenenti alla Polizia Penitenziaria coinvolti. È il bilancio denunciato dall’ Osapp, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che lancia un nuovo allarme sulla situazione all’interno del carcere di Reggio e chiede interventi immediati per garantire la sicurezza del personale. Il primo episodio risale al 21 maggio scorso, quando un ispettore della Polizia Penitenziaria è stato aggredito durante un’attività di servizio, riportando lesioni che hanno richiesto cure mediche. Una situazione che, secondo il sindacato, non è rimasta isolata. Nella giornata di venerdì 30 maggio si sono infatti verificati altri due episodi di violenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carcere, tre aggressioni agli agenti in 9 giorni. L’Osapp: "Ora basta, il personale va tutelato"

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03/03/26 - Carceri ad Alessandria: aggressioni quotidiane agli agenti di polizia penitenziaria

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