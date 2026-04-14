Rivolta nel carcere di Lecce | 29 gli indagati per le aggressioni agli agenti
Il 15 novembre 2025 si è verificata una rivolta nel carcere di Lecce, che ha portato al ferimento di sei persone tra agenti e ufficiali di polizia penitenziaria. Dopo gli accertamenti, sono stati identificati e iscritti nel registro degli indagati 29 individui ritenuti coinvolti negli episodi di violenza. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.
LECCE - In 29 sono stati identificati e iscritti sul registro degli indagati quali protagonisti della rivolta scoppiata il 15 novembre 2025 nella casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce, costata il ferimento di sei persone, tra ufficiali e agenti della polizia penitenziaria.Nei giorni.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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