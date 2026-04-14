Rivolta nel carcere di Lecce | 29 gli indagati per le aggressioni agli agenti

Il 15 novembre 2025 si è verificata una rivolta nel carcere di Lecce, che ha portato al ferimento di sei persone tra agenti e ufficiali di polizia penitenziaria. Dopo gli accertamenti, sono stati identificati e iscritti nel registro degli indagati 29 individui ritenuti coinvolti negli episodi di violenza. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.