La squadra di basket di Carate si trova a un passo dalla promozione in Divisione Regionale 1. Domani sera, se vincerà la partita, potrà festeggiare davanti ai tifosi. La partita si svolgerà a Carate, con possibilità di ottenere il risultato decisivo per la promozione. La squadra ha bisogno di una vittoria per raggiungere l’obiettivo e festeggiare il traguardo. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima della promozione.

La Pallacanestro Masters Carate è a 40 minuti dalla promozione in Divisione Regionale 1 e domani sera, in caso di vittoria, potrà festeggiare l’ambito traguardo di fronte al proprio pubblico. Palla a due di gara 2 alle 21.30. Sì, perché la squadra biancoverde ha strappato il servizio sbancando il palazzetto dell’Altopiano, tana del Basket Cesano Seveso, in gara 1 e ora avrà a disposizione il primo match point. Di fronte a un pubblico numerosissimo e caldissimo il quintetto di Sergio Buccolieri (foto) costruisce il suo capolavoro conducendo dall’inizio alla fine seppur con margini molto minimi. I canestri di Villa e le triple di Pesenato e Mauri regalano il vantaggio al primo intervallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carate a un passo dal sogno, Cesano-Seveso spalle al muro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi grandinata lungo il corso del Seveso, danni a Paderno Dugnano, Bovisio Masciago e Cesano MadernoIeri sera, una forte grandinata ha interessato i comuni lungo il corso del Seveso tra Brianza e Milanese, provocando danni a Paderno Dugnano, Bovisio...

Brescia col match point. Trieste è spalle al muroBrescia si trova a un passo dalla qualificazione alle semifinali dei playoff LBA, con la possibilità di chiudere la serie questa sera contro Trieste.

Si parla di: Carate a un passo dal sogno, Cesano-Seveso spalle al muro; Sfuma alla bella il sogno finale per Inverigo battuto a Carate Brianza.

La Brianza sempre in coda, da Cesano a Besana a passo di lumaca: 10 chilometri all’oraCesano Maderno (Monza e Brianza), 28 gennaio 2025 – Dal centro della città di Cesano Maderno a quello di Besana in Brianza. Dalle Groane fino all’estremità nord della Brianza monzese. Al passo di ... ilgiorno.it