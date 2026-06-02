Carate a un passo dal sogno Cesano-Seveso spalle al muro

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di basket di Carate si trova a un passo dalla promozione in Divisione Regionale 1. Domani sera, se vincerà la partita, potrà festeggiare davanti ai tifosi. La partita si svolgerà a Carate, con possibilità di ottenere il risultato decisivo per la promozione. La squadra ha bisogno di una vittoria per raggiungere l’obiettivo e festeggiare il traguardo. La partita rappresenta l’ultimo ostacolo prima della promozione.

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La Pallacanestro Masters Carate è a 40 minuti dalla promozione in Divisione Regionale 1 e domani sera, in caso di vittoria, potrà festeggiare l’ambito traguardo di fronte al proprio pubblico. Palla a due di gara 2 alle 21.30. Sì, perché la squadra biancoverde ha strappato il servizio sbancando il palazzetto dell’Altopiano, tana del Basket Cesano Seveso, in gara 1 e ora avrà a disposizione il primo match point. Di fronte a un pubblico numerosissimo e caldissimo il quintetto di Sergio Buccolieri (foto) costruisce il suo capolavoro conducendo dall’inizio alla fine seppur con margini molto minimi. I canestri di Villa e le triple di Pesenato e Mauri regalano il vantaggio al primo intervallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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