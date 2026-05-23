Brescia col match point Trieste è spalle al muro
Brescia si trova a un passo dalla qualificazione alle semifinali dei playoff LBA, con la possibilità di chiudere la serie questa sera contro Trieste. La partita si svolge al PalaTrieste alle 20. Trieste si trova sotto di tre partite a una nella serie.
La Germani Brescia torna in campo questa sera alle 20 al PalaTrieste per Gara 4 dei quarti di finale LBA Playoff Unipol 2026. Dopo il successo per 80-84 in Gara 3, la squadra di Matteo Cotelli conduce 2-1 nella serie contro la Pallacanestro Trieste e ha il primo match point per conquistare la semifinale. Brescia ha girato la serie con una prova di maturità enorme. Senza Amedeo Della Valle, fermato dall’infortunio muscolare di Gara 2 e in bilico anche per oggi, la Germani ha trovato una vittoria di squadra, fatta di testa, resistenza e lucidità. Il vero capolavoro è arrivato nell’ultimo quarto, quando Bilan e Ndour sono usciti per cinque falli e Trieste ha provato l’assalto finale, senza però riuscire a piegare la durezza mentale dei biancoblù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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