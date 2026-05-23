La Germani Brescia torna in campo questa sera alle 20 al PalaTrieste per Gara 4 dei quarti di finale LBA Playoff Unipol 2026. Dopo il successo per 80-84 in Gara 3, la squadra di Matteo Cotelli conduce 2-1 nella serie contro la Pallacanestro Trieste e ha il primo match point per conquistare la semifinale. Brescia ha girato la serie con una prova di maturità enorme. Senza Amedeo Della Valle, fermato dall’infortunio muscolare di Gara 2 e in bilico anche per oggi, la Germani ha trovato una vittoria di squadra, fatta di testa, resistenza e lucidità. Il vero capolavoro è arrivato nell’ultimo quarto, quando Bilan e Ndour sono usciti per cinque falli e Trieste ha provato l’assalto finale, senza però riuscire a piegare la durezza mentale dei biancoblù. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia col match point. Trieste è spalle al muro

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