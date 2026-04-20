maxi grandinata lungo il corso del seveso danni a paderno dugnano bovisio masciago e cesano maderno

Ieri sera, una forte grandinata ha interessato i comuni lungo il corso del Seveso tra Brianza e Milanese, provocando danni a Paderno Dugnano, Bovisio Masciago, Cesano Maderno e Seveso. La precipitazione intensa ha causato numerosi disagi e danni alle proprietà nelle zone colpite, con residenti e autorità che si sono attivati per gestire le conseguenze dell’evento meteorologico. Al momento, non sono stati segnalati feriti.

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