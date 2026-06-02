Un ex calciatore ha dichiarato che Pisa rappresenta per lui una seconda casa, affermando di sentirsi rinato professionalmente nella città. Ha aggiunto che la famiglia ha scelto di restare a Pisa e ha espresso la convinzione di tornare in Serie A con la squadra. La sua affermazione sottolinea il forte legame con il club e la città, senza fornire dettagli su progetti futuri o tempistiche.

"Pisa per me è casa: qui sono rinato professionalmente e qui la mia famiglia ha scelto di rimanere". Non avrebbe potuto trovare parole migliori il capitano, Antonio Caracciolo, per ribadire la ferma volontà di ripartire dal ritiro di Morgex del prossimo luglio per preparare la stagione del riscatto nerazzurro. Lo ha fatto dal campo del Pisa Ovest a Porta a Mare, nella serata conclusiva della 25° edizione del Torneo Mau Ovunque (la tradizionale sfida sul campo di calcio è stata vinta dai ragazzi di Pontasserchio), attorniato dal calore del popolo nerazzurro. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di 50 Canale, in onda questa sera alle 21... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caracciolo, Pisa amore eterno: "Qui è casa mia. Torneremo in A"

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