Pisa-Cagliari risultato 3-1 | Moreo e Caracciolo in gol i toscani vincono in 10

Nel match tra Pisa e Cagliari, i toscani si sono imposti 3-1, con Moreo e Caracciolo a segno. Il Pisa ha segnato in vantaggio e ha mantenuto il risultato anche dopo aver giocato in dieci uomini. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, nonostante l’inferiorità numerica.