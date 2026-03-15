Pisa-Cagliari risultato 3-1 | Moreo e Caracciolo in gol i toscani vincono in 10
Nel match tra Pisa e Cagliari, i toscani si sono imposti 3-1, con Moreo e Caracciolo a segno. Il Pisa ha segnato in vantaggio e ha mantenuto il risultato anche dopo aver giocato in dieci uomini. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, nonostante l’inferiorità numerica.
Il Cagliari si fa sorprendere dal Pisa e non riesce a mettersi al sicuro del tutto nella lotta salvezza. Dal terzultimo posto i rossoblù sono a +6, mentre la squadra di Oscar Hiljemark aggancia il Verona a quota 18, conquistando la seconda vittoria di questo campionato. Per la prima volta in stagione il Pisa segna tre gol — la squadra di Fabio Pisacane soltanto due volte, entrambe con il Genoa, aveva subito più di due reti —, ma rischia di essere troppo tardi. Il risultato cambia già al 9': fallo di Sulemana su Calabresi e calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Moreo che non sbaglia. Il Cagliari centra una traversa con Obert e il Pisa si salva. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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