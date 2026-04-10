Nella partita tra Roma e Pisa, il giudizio sui singoli giocatori evidenzia alcune differenze significative. Malen ottiene un 8,5, mentre Caracciolo si ferma a 4,5. Pisilli si distingue per la presenza costante e il contributo alla squadra, mentre Svilar si rende protagonista con alcune parate decisive. Touré, invece, perde il confronto con Rensch e si rende colpevole sul secondo gol subito.

Pisilli è ovunque e lavora per la squadra, Svilar salva il risultato. Touré perde il confronto con Rensch ed è colpevole sul secondo gol. Tramoni invece predica nel deserto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Pisa, le pagelle: Malen fuori categoria, 8,5. Caracciolo disastroso, 4,5

Pagelle Roma Pisa, tripletta da fenomeno per Malen! Pellegrini sfortunato. Caracciolo e Touré serata no – I VOTISpinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età.

Leggi anche: Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen (8) devastante, Svilar (7) attento, Soulé (6,5) in rodaggio

Temi più discussi: Roma-Pisa 3-0: Malen è devastante, tripletta dell'olandese all'Olimpico; Le pagelle di Roma-Pisa: Malen è di un altro pianeta, Soulè lancia segnali positivi e Pisilli è meno preciso del solito; Roma-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: Malen cecchino, Pellegrini sfortunato, Caracciolo e Touré si addormentano; Il ciclone Malen si abbatte sul Pisa. La Roma accorcia sul quarto posto.

Roma-Pisa 3-0, le pagelle di SLR: Malen imprendibile, Svilar torna decisivoLe pagelle di Roma-Pisa 3-0 di SLR: dopo il tonfo di Milano, la Roma torna al successo grazie alla tripletta di Malen ... siamolaroma.it

Roma-Pisa 3-0, le pagelle: Malen è spaziale. Che disastro la difesa nerazzurraROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro) Svilar 7 - Tre interventi, belli e provvidenziali. Ghilardi 7 - Senza Mancini tocca a lui. Si gioca bene le. tuttomercatoweb.com

Pagelle Roma-Pisa, tutti i voti: Malen è semplicemente unico, Cristante da pilone contro le critiche - facebook.com facebook

ROMA-PISA, È MALEN SHOW Vittoria importante per la Roma di Gasperini che vola a quota 57 punti grazie alla tripletta di Malen, e raggiunge la Juve in classifica che domani sfiderà l'Atalanta a Bergamo x.com