Promossi al grado di Tenente Colonnello i due comandanti delle compagnie carabinieri di Osimo e Fabriano

Durante una cerimonia presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del comando legione carabinieri “Marche”, sono stati promossi al grado di Tenente Colonnello i comandanti delle compagnie di Osimo e Fabriano. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante della legione, del comandante provinciale di Ancona e di altri ufficiali. La promozione è avvenuta ufficialmente in un incontro formale e pubblico.

ANCONA - Nel corso di una cerimonia tenutasi presso la caserma “Giacomo Burocchi”, sede del comando legione carabinieri “Marche”, il comandante della legione, Generale di Brigata Nicola Conforti, alla presenza del comandante provinciale di Ancona, Colonnello Roberto Di Costanzo e degli ufficiali.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ravenna, i tre carabinieri promossi al grado di appuntato accolti dal comandante provincialeIeri mattina alla presenza degli ufficiali del comando provinciale di Ravenna, il comandante provinciale Andrea Lachi ha accolto tre carabinieri... La Pace al centro delle preghiere nei precetti Pasquali delle Compagnie Carabinieri di Latina e FrosinoneUn cammino di speranza e Legalità: L’8 e il 9 marzo, le Compagnie di Pontecorvo e Cassino hanno dato inizio a questa serie di appuntamenti, segnando... Approfondimenti e contenuti Promossi a tenente colonnello i due comandanti Compagnie Carabinieri Osimo e Fabriano(ANSA) - ANCONA, 15 APR - Il Maggiore Gianluca Giglio, comandante della Compagnia di Osimo e il Maggiore Carlo Mentuccia, comandante della Compagnia di Fabriano, sono stati promossi al grado di Tenent ... msn.com Promossi al grado di Maggiore i comandanti delle Compagnie dei Carabinieri di Lugo e FaenzaSi è svolta questa mattina, 15 aprile, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, una breve cerimonia ufficiale presieduta dal Comandante ... ravennanotizie.it