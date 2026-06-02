Capriolo smarrito tra le case del paese | vigili del fuoco in azione per salvarlo

I vigili del fuoco di Bressanone sono intervenuti per salvare un capriolo smarrito tra le case di un paese. L’animale si trovava in una zona residenziale e non riusciva a tornare nel bosco. L’intervento è stato insolito e ha richiesto l’intervento dei soccorritori per mettere in sicurezza l’animale e aiutarlo a tornare nel suo habitat naturale. Nessuna altra informazione sui tempi o le modalità dell’intervento.

È stato un intervento insolito quello condotto qualche giorno fa dai vigili del fuoco di Bressanone che sono stati allertati per mettere in salvo un capriolo che si era perso in una zona residenziale del paese e non riusciva più a trovare la strada per tornare nel bosco.I volontari sono giunti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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