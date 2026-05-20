Bellaria tra le sette sedi italiane del progetto Giovani in azione con i Vigili del Fuoco

Bellaria Igea Marina è stata scelta come una delle sette città italiane che ospiteranno l’edizione estiva del progetto “Giovani in azione: in campo con i Vigili del Fuoco”. Il programma, promosso a livello nazionale, si concentra sulla promozione della cultura della sicurezza, dell’impegno civico e della solidarietà tra i giovani. La partecipazione prevede attività e incontri organizzati con i Vigili del Fuoco, che si svolgeranno nel corso della stagione estiva.

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