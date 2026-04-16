Incendio tra le case strada chiusa per ore e intervento dei vigili del fuoco

Nella serata di mercoledì 15 aprile, in via Berghini a San Fruttuoso, si è verificato un incendio che ha interessato un canneto vicino alle abitazioni. Le fiamme si sono propagate rapidamente, portando alla chiusura temporanea della strada per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Attimi di paura nella serata di mercoledì 15 aprile in via Berghini, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, a causa dell'incendio di un canneto vicino alle case, divampato per cause in fase di accertamento.L'allarme è scattato intorno alle 21,30, quando le alte fiamme sono diventate visibili da.🔗 Leggi su Genovatoday.it Piacenza24 - Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono un cane Notizie correlate Leggi anche: Incendio nel cuore di Gioia del Colle: fiamme a due passi dalle case, l'intervento dei Vigili del Fuoco Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le fotoIl teatro Sannazaro, devastato oggi da un incendio, era una delle perle della cultura napoletana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incendio tra le case, strada chiusa per ore e intervento dei vigili del fuoco; Incendio a Palazzo Adriano, paura tra le case e una donna intossicata; Incendio in un appartamento tra Parcines e Naturno: l'intervento dei vigili del fuoco; Incendio alle case Ater in Via Tago, paura tra i residenti. Incendio a magazzini vicini alle case, arrestato presunto autore(ANSA) - FRASCINETO, 02 APR - E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castrovillari il presunto responsabile dell'incendio divampato la notte del primo gennaio scorso a Frascineto, inter ... msn.com Sannazaro, cosa resta dopo l’incendio e le promesse: tra case inagibili e cantieri fermiDopo le promesse di ricostruzione, attorno al Sannazaro resta lo stallo: intorno edifici da mettere in sicurezza, attività chiuse e nessuna data. I residenti si muovono da soli tra certificati e vinco ... napolitoday.it Fiamme in via Berghini a San Fruttuoso: strada chiusa e paura tra i residenti Un incendio è divampato in serata in via Berghini, sulle alture del quartiere di San Fruttuoso a Genova. Le fiamme sono partite poco prima delle 21 L'articolo completo al link https:// - facebook.com facebook Incendio spogliatoi Basilea: le immagini dei danni #basilea x.com