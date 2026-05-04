Stamani, poco prima delle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti a Terni per salvare un capriolo intrappolato in un canale. L’animale rischiava di annegare e si trovava in difficoltà in acqua. Gli operatori sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente. L’intervento si è svolto in una zona urbana, coinvolgendo l’uso di attrezzature per il recupero dell’animale.

Terni, 4 maggio 2026 – Stamani intorno alle 09:30 i vigili del fuoco sono stati protagonisti di un intervento di salvataggio tanto insolito quanto significativo. Le squadre si sono imbattute in un capriolo caduto nel canale a Ponte San Lorenzo. L’animale, visibilmente in difficoltà, rischiava di annegare nel giro di poco tempo a causa della corrente. Il capriolo salvato dai vigili del fuoco (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, riuscendo a recuperare il capriolo e a metterlo in salvo. Dopo il recupero, l’animale è stato liberato in un’area sicura, lontano dal corso d’acqua. L'animale è stato poi liberato in un luogo sicuro e lontano dall'acqua🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capriolo salvato dai vigili del fuoco, rischiava di annegare in un canale

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