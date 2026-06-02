Caprilegio | il racconto di un’isola dove l’incanto convive con il rischio di precipitare nel vuoto

Notizia in breve

Un’isola chiamata Caprilegio è al centro di un racconto che descrive un paesaggio in equilibrio tra bellezza e pericolo. Le sue scogliere si innalzano a picco sul mare, creando un panorama suggestivo e rischioso. Le scogliere si affacciano su acque profonde e tumultuose, e le pareti rocciose sono spesso soggette a frane o crolli. La natura selvaggia e incombente si mescola con la sensazione di un incanto fragile e precario.