Caprilegio | il racconto di un’isola dove l’incanto convive con il rischio di precipitare nel vuoto
Un’isola chiamata Caprilegio è al centro di un racconto che descrive un paesaggio in equilibrio tra bellezza e pericolo. Le sue scogliere si innalzano a picco sul mare, creando un panorama suggestivo e rischioso. Le scogliere si affacciano su acque profonde e tumultuose, e le pareti rocciose sono spesso soggette a frane o crolli. La natura selvaggia e incombente si mescola con la sensazione di un incanto fragile e precario.
C’è una Capri che il cinema ha raccontato infinite volte: quella delle terrazze assolate, del lusso, del mito immortale da cartolina.E poi c’è la Capri di Caprilegio, il docufilm scritto e diretto daMargherita Laterzainsieme a Rosa Maietta, che tenta invece di scendere sotto la superficie dell’incanto per cercare qualcosa di più profondo, ambiguo e irrisolto. Il racconto di Margherita Laterza parte dalla morte della nonna Carmelina e da una lunga indagine genealogica che la conduce appunto a Margarete Bielschovsky, donna ebrea tedesca fuggita dalla Germania nazista negli anni Trenta dopo la perdita del marito e del figlio. Ma Margarete non è solo figura storica, infatti diviene anche presenza che attraversa generazioni:un simbolo di resistenza femminile, indipendenza intellettuale e capacità di sopravvivere allo sradicamento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
La ricerca universitaria implica il rischio di concludersi nel vuoto. Ma l’Italia non accetta questa possibilitàQualche anno fa, ho partecipato a due concorsi universitari per posizioni di docente ricercatore in due diverse università del Nord Italia.
La Bulgaria "nelle mani di Putin": il voto che può far precipitare l'Unione europea nel caosIn Bulgaria si sta svolgendo l’ottava tornata elettorale in cinque anni, con i sondaggi che indicano un crescente disinteresse tra gli elettori.
Argomenti più discussi: 'Caprilegio': l’isola della memoria; Caprilegio: a Roma proiezioni evento con Margherita Laterza al suo esordio alla regia.
Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 26 aprileStasera in tv, domenica 26 aprile, dalle 22 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna, ci sarà il terzo appuntamento con Racconto di una notte. La serie tv turca trasmessa in prima serata, sta ... gazzetta.it
Forbidden Fruit sostituito da Racconto di una notte, i motivi per cui conquisterà il pubblicoLe dizi turche sono una certezza, e Mediaset questo lo sa bene: per questo nel palinsesto di Canale 5 non mancano mai. Dopo Forbidden Fruit, che ogni giorno tiene incollati gli spettatori nella fascia ... donnamoderna.com