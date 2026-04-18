Qualche anno fa, ho partecipato a due concorsi universitari per posizioni di docente ricercatore in due diverse università del Nord Italia. La ricerca accademica, spesso, si conclude con esiti incerti, ma in Italia questa possibilità sembra essere evitata. La competizione tra candidati è alta e le procedure sono rigorose, con numerosi passaggi amministrativi e valutazioni che rendono complesso il percorso di inserimento nel mondo accademico.

di Marco Isaia Qualche anno fa partecipai a due bandi universitari per insegnante ricercatore in altrettanti atenei del nord Italia. Dipartimenti di indubbia eccellenza che restano un riferimento a livello nazionale. Su previa selezione dei titoli e conseguente convocazione del dipartimento, mi presentai dunque al concorso per sostenere la prova, discutere diplomi e illustrare un percorso accademico svolto principalmente all’estero. Un’ingenua sorpresa mi colse quando ad un bando, credo decisamente ambito, ci presentammo in due. Io e l’altro. L’altro, con una decina d’anni in più di me e anche lui, vedendomi in sala d’attesa, con una certa sorpresa dipinta in volto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La ricerca universitaria implica il rischio di concludersi nel vuoto. Ma l’Italia non accetta questa possibilità

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