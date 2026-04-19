La Bulgaria nelle mani di Putin | il voto che può far precipitare l' Unione europea nel caos

In Bulgaria si sta svolgendo l’ottava tornata elettorale in cinque anni, con i sondaggi che indicano un crescente disinteresse tra gli elettori. La situazione politica è segnata da una serie di votazioni consecutive, mentre le tensioni legate alle influenze straniere e alle alleanze politiche si riflettono nelle campagne. La decisione degli elettori potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità dell’intera regione e sulle relazioni con l’Unione europea.

Si vota in Bulgaria per l’ottava volta in cinque anni, e secondo i sondaggi la stanchezza dell’elettorato favorirebbe il boom di Bulgaria Progressista, alleanza di tre partiti che si presenta per la prima volta, e il cui leader è Rumen Radev: un ex generale dell’aeronautica che si è dimesso da presidente della repubblica a gennaio. Lo ha fatto appunto per poter presentare questa alternativa, dopo le dimissioni a dicembre del governo di minoranza uscito dalle elezioni dell’ottobre 2024, e che con primo ministro Rosen Zhelyazkov era composto da quattro sigle: la coalizione tra i Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb) dello.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La Bulgaria "nelle mani di Putin": il voto che può far precipitare l'Unione europea nel caos Notizie correlate Carlo Calenda la spara grossa: l'Unione Europea può stendere a tappeto la Russia di Putin; i deliri degli euroinomaniIn una sua recente sortita, Carlo Calenda, l'indomito tatuato dei Parioli, ha dichiarato senza perifrasi edulcoranti che l'Unione Europea è in grado... Bulgaria al voto: favorito Radev, il filo-PutinElezioni I suoi oppositori, nel Paese e in Ue, agitano lo spettro di un nuovo Orbán. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Silvio Gazzaniga, le mani che hanno plasmato la gloria della Coppa del Mondo; La Bulgaria nelle mani di Putin: il voto che può far precipitare l'Unione europea nel caos; Giorgia Meloni: L'Occidente diviso unico vero regalo per Mosca | Libero Quotidiano.it; Putin lancia l'allarme: Pil russo in calo da 2 mesi consecutivi | Libero Quotidiano.it. La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino - facebook.com facebook Borse di studio per seminari estivi in Bulgaria per italiani x.com