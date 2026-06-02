Venerdì 5 giugno alle 19 si terrà nella sala consiliare di Capodrise la presentazione postuma del romanzo “Neorinascimento del corpo femminile”. Il libro, scritto dalla poetessa e scrittrice Maria Perrella, tratta il tema del riscatto delle donne. L’evento si svolge in un momento di riflessione culturale e umana, con un focus sulla figura dell’autrice, scomparsa recentemente.

Tempo di lettura: 3 minuti Un appuntamento carico di significato umano e culturale quello in programma venerdì 5 giugno, alle 19, nell’aula consiliare di Capodrise, dove sarà presentato “Neorinascimento del corpo femminile”, ultimo romanzo della scrittrice e poetessa Maria Perrella. Il desiderio dell’autrice realizzato dalla famiglia L’evento, patrocinato dal Comune di Capodrise, rappresenta la realizzazione di un desiderio coltivato da Perrella oltre un anno fa. La presentazione del libro era stata, infatti, pensata e voluta dall’autrice, ma il peggioramento delle sue condizioni di salute l’aveva costretta a rinviarla. Dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso marzo all’età di 68 anni, la famiglia ha deciso di trasformare quel progetto in un momento di incontro e memoria dedicato alla persona, all’opera e al percorso letterario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Capodrise ricorda Maria Perrella: il 5 giugno presentazione postuma del romanzo sul riscatto delle donne

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