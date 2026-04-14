Presentazione del romanzo Chiara come il buio di Gianfranco Iovino
Sabato 18 aprile 2026 alle 10:30 si terrà alla Biblioteca Civica di Verona, in Via Cappello 43, la presentazione del romanzo “Chiara come il buio”. Il libro è stato scritto dal giornalista romano, residente a Verona dal 1995. L’evento si svolgerà presso la sala dedicata alle presentazioni letterarie della biblioteca e coinvolgerà il pubblico interessato all’opera.
Sabato 18 aprile 2026 alle ore 10e30 presso la Biblioteca Civica di Verona, in Via Cappello, 43 si svolgerà la presentazione del romanzo “Chiara come il buio” scritto dal giornalista Gianfranco Iovino, romano di nascita ma dal 1995 residente a Verona. L'evento sarà moderato dalla giornalista.🔗 Leggi su Veronasera.it
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