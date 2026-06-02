Capello ha commentato la gestione di Kevin De Bruyne da parte di Antonio Conte, affermando che l’ex giocatore avrebbe dovuto fare un esame di coscienza. La discussione si concentra sul ruolo assegnato a De Bruyne durante la partita a Napoli. Nessun altro dettaglio o opinione è stato fornito, e la dichiarazione si limita a evidenziare un punto di vista sulla condotta del tecnico.

Il dibattito su come Antonio Conte abbia utilizzato Kevin De Bruyne a Napoli si arricchisce di una voce pesante. A Sky Sport, alla domanda diretta se ci fosse "una parte di ragione" nelle parole del belga, Fabio Capello ha risposto schierandosi senza ambiguità dalla parte dell'allenatore. Le parole di Capello "Si danno sempre le colpe agli altri, non si fanno esami di coscienza, non si pensa di essere andati a giocare in una squadra dove bisognava adottare un sistema diverso per far giocare lui, invece conte ha pensato alla squadra. E quindi De Bruyne che io stimo tantissimo un bell'esame di coscienza avrebbe dovuto farlo" Il senso... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Capello dà ragione a Conte: “De Bruyne avrebbe dovuto fare un esame di coscienza”

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Le dichiarazioni di De Bruyne che chiarisce su Lukaku e Insigne..

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