Un commentatore sportivo critica l’operazione di mercato voluta dall’allenatore, sostenendo che il tecnico avrebbe dovuto scusarsi con il calciatore coinvolto. La discussione si concentra sulla gestione di Lukaku e sulle decisioni prese durante il suo ritorno in squadra. La questione riguarda specificamente il ruolo e le responsabilità di un collaboratore tecnico nel contesto di questa operazione. Nessun altro dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle conseguenze di questa situazione viene fornito.

C’è un nome che, nel dibattito sull’eredità di Antonio Conte, pesa più di tutti: Romelu Lukaku. E a rimetterlo al centro è Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube, commentando il botta e risposta tra De Bruyne e il vice Stellini, ha allargato il tiro proprio sull’operazione che ha portato Lukaku al Napoli. “Chiediamo scusa per quell’operazione”. Il passaggio chiave riguarda chi dovrebbe assumersi la responsabilità di quel mercato. Secondo Pedullà, invece di limitarsi a difendere Conte, lo staff dovrebbe ammettere l’errore: “ Stellini doveva parlare anche di Lukaku e farsi dire da Conte cosa dire. Indipendentemente dal chiarimento, perché Lukaku è costato una cifra e forse Stellini dovrebbe dire:”chiediamo scusa per l’operazione Lukaku. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Stellini avrebbe dovuto chiedere scusa per Lukaku”: Pedullà attacca l’operazione voluta da Conte

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