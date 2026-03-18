Incendio a Capannori | rotoballe in fiamme proprietario

Nella mattinata del 17 marzo, una stalla in via di Valgiano, nel comune di Capannori, è stata coinvolta da un incendio. Le fiamme hanno interessato alcune rotoballe che si trovavano all’interno dell’azienda. Il proprietario dell’immobile ha immediatamente chiamato i vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio ha colpito una stalla nel comune di Capannori, in via di Valgiano, nella mattinata del 17 marzo. Le fiamme hanno coinvolto un ammasso di rotoballe poste nelle immediate vicinanze della struttura agricola. Il proprietario dell’edificio è stato soccorso dal personale sanitario dopo aver inalato fumo, ma le sue condizioni attuali non destano preoccupazione immediata. I vigili del fuoco di Lucca stanno intervenendo per contenere la situazione, anche se lo spegnimento richiederà tempi lunghi a causa della natura del materiale combustibile. Il fumo ha annerito leggermente la parete della stalla confinante, pur non avendo intaccato la stabilità della struttura stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio a Capannori: rotoballe in fiamme, proprietario Articoli correlati Spento dopo 26 ore l'incendio a Caneva: coinvolti oltre 500 rotoballe di fienoSi sono concluse alle 20, dopo oltre 26 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è diffuso su 500 rotoballe di fieno in... Spento dopo 26 ore l'incendio a Caneva: coinvolte oltre 500 rotoballe di fienoSi sono concluse alle 20, dopo oltre 26 ore di lavoro, le operazioni di spegnimento dell’incendio che si è diffuso su 500 rotoballe di fieno in... Una selezione di notizie su Incendio a Capannori rotoballe in... Discussioni sull' argomento Rotoballe a fuoco, soccorso il proprietario della stalla; Rotoballe a fuoco vicino alle stalle. Rotoballe a fuoco vicino alle stalleCAPANNORI: Le fiamme, divampate intorno alle 12 di oggi, sono state spente dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con due squadre ... toscanamedianews.it Rotoballe a fuoco, soccorso il proprietario della stallaAlcune rotoballe ammassate nei pressi di una stalla sono andate a fuoco, oggi 17 marzo, in via di Valgiano, nel comune di Capannori. Il fumo ha appena annerito la parete della stalla confinante ma per ... luccaindiretta.it Momenti di forte apprensione attorno alle 13.00 a Martina Franca, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione situata in via Teano, all'angolo con via Giuseppe Fanelli - facebook.com facebook Incendio alla #Biennale di Venezia, danneggiato il padiglione della #Serbia x.com