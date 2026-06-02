I vigili del fuoco hanno concluso ieri mattina le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del capannone andato a fuoco. All’interno dell’edificio erano in corso lavori al momento dell’incendio. Le operazioni di bonifica e verifica continuano, ma non sono state segnalate persone ferite o coinvolte direttamente. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.

Concluse ieri mattina le operazioni della fase emergenziale da parte dei vigili de fuoco del Comando Provinciale di Lucca che hanno operato in forze e ininterrottamente dal primo pomeriggio di sabato scorso sull’imponente incendio che ha interessato il sito dell’azienda di recupero cartario Green4 a Piano di Gioviano, posta a cavallo tra i comuni di Borgo a Mozzano e Coreglia Antelminelli, per contenere al massimo i danni. Tutto sotto controllo dunque, sotto il profilo del rogo e dei conseguenti focolai domati, che hanno purtroppo coinvolto sia l’interno del capannone con i macchinari sia le grandi balle di carta stoccate nel piazzale esterno, mentre il quadro del momento racconta di una desolante e generalizzata distruzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capannone distrutto: "All’interno dell’azienda erano in corso dei lavori"

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