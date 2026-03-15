Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait | distrutto un nostro velivolo all' interno di un capannone

Un drone ha attaccato la base italiana di Ali Al Salem in Kuwait, causando la distruzione di un velivolo all’interno di un capannone. La base, che ospita anche militari americani, è stata colpita senza che siano stati segnalati feriti. L’episodio si è verificato nelle ultime ore e le autorità stanno indagando sulla natura dell’attacco.

Attacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un «velivolo a pilotaggio remoto» della Task force air italiana, che è stato distrutto. Al momento dell'attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Lo si apprende dallo Stato Maggiore della Difesa. Portolano: drone era indispensabile per le nostre operazioni Il velivolo a pilotaggio remoto distrutto «costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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