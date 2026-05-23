Domato il rogo all' esterno del capannone intervento dei vigili del fuoco nell' azienda che produce frutta
Alle 13:17 di venerdì, due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Pareto, a Cesena, all’interno di un’azienda di produzione frutta. Il rogo all’esterno del capannone è stato domato.
Vigili del fuoco in azione nella giornata di venerdì a Cesena. Alle ore 13:17 due squadre del distaccamento di Cesena, del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, sono intervenute in via Pareto, all'interno di una ditta di produzione di frutta. L'intervento è stato effettuato a causa di un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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