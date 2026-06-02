Caos parcheggi a pagamento al Ruggi | l' ira del Nursind la Fials proclama lo stato d' agitazione dei dipendenti

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Nursind provinciale ha segnalato che, nonostante le diffide dell’azienda, i dipendenti continuano a ricevere richieste di pagamento per il parcheggio dell’ospedale “Ruggi”. Sono state avviate anche modifiche alla gestione dell’area. La Fials ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori, mentre i sindacati continuano a monitorare la situazione.

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Riflettori dei sindacati puntati sulla gestione del parcheggio dell’ospedale "Ruggi" di Salerno. Dopo le recenti diffide inviate dall’Azienda ai soggetti che continuano a gestire l’area, il Nursind provinciale denuncia il permanere di richieste di pagamento ai dipendenti e l’avvio di modifiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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