Caos parcheggi a pagamento al Ruggi | l' ira del Nursind la Fials proclama lo stato d' agitazione dei dipendenti
Il Nursind provinciale ha segnalato che, nonostante le diffide dell’azienda, i dipendenti continuano a ricevere richieste di pagamento per il parcheggio dell’ospedale “Ruggi”. Sono state avviate anche modifiche alla gestione dell’area. La Fials ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori, mentre i sindacati continuano a monitorare la situazione.
Riflettori dei sindacati puntati sulla gestione del parcheggio dell’ospedale "Ruggi" di Salerno. Dopo le recenti diffide inviate dall’Azienda ai soggetti che continuano a gestire l’area, il Nursind provinciale denuncia il permanere di richieste di pagamento ai dipendenti e l’avvio di modifiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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