Caos parcheggi a pagamento al Ruggi | l' ira del Nursind la Fials proclama lo stato d' agitazione dei dipendenti

Notizia in breve

Il Nursind provinciale ha segnalato che, nonostante le diffide dell’azienda, i dipendenti continuano a ricevere richieste di pagamento per il parcheggio dell’ospedale “Ruggi”. Sono state avviate anche modifiche alla gestione dell’area. La Fials ha proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori, mentre i sindacati continuano a monitorare la situazione.