Caos parcheggi e insicurezza al Moscati la denuncia del NurSind | Dipendenti esasperati

Il personale sanitario dell'ospedale si trova ad affrontare quotidianamente problemi legati ai parcheggi, con auto spesso in trappola o soggette a furti. Le soste selvagge e l’insicurezza nella zona dell’ospedale sono al centro delle segnalazioni del NurSind, che denuncia un clima di esasperazione tra i dipendenti. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno, creando disagio tra chi lavora e chi visita la struttura.

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Auto in trappola, furti e soste selvagge: il personale sanitario dell'azienda ospedaliera affronta ogni giorno una situazione insostenibile. Il NurSind denuncia l'inerzia dei vertici e annuncia possibili azioni legali a tutela dei lavoratori.Parcheggi insufficienti e caos quotidiano: il grido.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos straordinari all’Asl Salerno: la denuncia del NursindIl sindacato degli infermieri chiede trasparenza e un tavolo tecnico urgente sulla gestione delle ore di straordinario e sull’organizzazione del... Caos parcheggi: raffica di multe e turisti esasperati davanti alla ReggiaDue giorni di caos, tensioni e polemiche hanno segnato il ponte del Primo Maggio a Caserta, proprio all’ombra della Reggia di Caserta, meta di... Argomenti più discussi: Caos parcheggi e insicurezza al Moscati, la denuncia del NurSind: Dipendenti esasperati; A Rigutino reclami, blackout e insicurezza: Quattro giorni senza luci in strada; Maria Chiara Giannetta: Rosa Elettrica un'eroina per caso, le sue insicurezze mi appartengono; Fit Cisl Campania: fermata bus nel caos davanti alla stazione di Caserta.