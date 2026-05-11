Caos parcheggi e insicurezza al Moscati la denuncia del NurSind | Dipendenti esasperati
Il personale sanitario dell'ospedale si trova ad affrontare quotidianamente problemi legati ai parcheggi, con auto spesso in trappola o soggette a furti. Le soste selvagge e l’insicurezza nella zona dell’ospedale sono al centro delle segnalazioni del NurSind, che denuncia un clima di esasperazione tra i dipendenti. La situazione sembra peggiorare di giorno in giorno, creando disagio tra chi lavora e chi visita la struttura.
Auto in trappola, furti e soste selvagge: il personale sanitario dell'azienda ospedaliera affronta ogni giorno una situazione insostenibile. Il NurSind denuncia l'inerzia dei vertici e annuncia possibili azioni legali a tutela dei lavoratori.Parcheggi insufficienti e caos quotidiano: il grido.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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